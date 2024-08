Mauro Cezar comenta futuro de Gabigol e diz por que atacante não fechou com Palmeiras

Gabigol ainda tem destino indefinido para a próxima temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 18:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo do Palmeiras para a próxima temporada, Gabigol ainda tem futuro indefinido em 2025. Segundo apuração do Lance!, a negociação entre o Alviverde e o atacante esfriou, e o clube paulista não coloca mais o centroavante como prioridade. Em programa da "Jovem Pan", o jornalista Mauro Cezar Pereira falou sobre os próximos passos do jogador.

- Em algum lugar ele vai jogar, porque sempre tem um maluco que oferece alguma coisa de outro mundo, embora o jogador não mereça essa valorização nesse momento. Já são quase dois anos jogando muito pouco. E rejeitou uma proposta excelente do Flamengo, de renovação por mais um ano com aumento de 50% - começou Mauro Cezar.

- Acho que ele não assinou com o Palmeiras porque não gostou do contrato. Se não assinou, é porque é menos do que ele gostaria de ganhar ou acha que merece ganhar. Se fosse uma proposta sedutora, acho que teria assinado. Resolveu esperar porque acha que deve conseguir algo melhor. No caso do Flamengo, acho que fica cada vez mais difícil porque vai ter um novo presidente em janeiro. Acho que não cabe mais ao Landim, depois de tudo que aconteceu, renovar o contrato - completou.

A notícia do recuo do Palmeiras por Gabigol foi dado inicialmente pelo "UOL". O Lance! apurou que o Alviverde quer avaliar o elenco em dezembro de 2024 e usará os próximos meses para estudar os movimentos do Rubro-Negro nas conversas com o atacante. A "novela" se arrasta há meses e não chegará a um fim antes do final do ano, quando acaba o contrato do camisa 99 com o Flamengo. Antes, o jogador era considerado "plano A" para o ataque alviverde.