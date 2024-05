Maternidade no esporte é tema da quarta temporada de 'Reflexões', série da ESPN (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/05/2024 - 00:26 • Rio de Janeiro (RJ)

A ESPN lança, neste sábado (11), a quarta temporada da faixa ‘Reflexões’. O conteúdo destaca temas de diversidade e inclusão inseridos no mundo esportivo, com um formato único, colocando atletas relevantes da atualidade frente a frente com integrantes do grupo Disney que vivenciam situações semelhantes.

Com uma proposta inovadora, ‘Reflexões’ dá holofote ao outro lado da vida dos atletas, relacionando suas experiências com a de pessoas “comuns”. O tema da quarta temporada da série retrata as dificuldades de mulheres que representaram o Brasil em Jogos Olímpicos, Paraolímpicos e em torneios internacionais, em planejar a gravidez e o equilíbrio da maternidade e a vida de atleta.

A convidada do episódio de estreia da temporada será Poliana Okimoto, ex-nadadora profissional e primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica na natação, feito alcançado na edição do Rio de Janeiro, em 2016. Poliana conversará com Cintia Coelho, também mãe, produtora da ESPN e integrante da equipe da emissora há mais de 10 anos.

- Provas de águas abertas são muito intensas, a gente fica treinando até seis horas por dia. Por isso, meu marido e eu tivemos o planejamento de ter o Luca depois que eu parasse de nadar. Ele veio quando eu tinha 38 anos, então ele a gente fala que ele chegou na hora certa, porque o esporte de alto rendimento requer muito do atleta e a maternidade requer muito da mãe. Eu até brinco que com meu marido que se fosse o contrário talvez tivéssemos um filho antes, se ele fosse o atleta e eu a treinadora, mas a mãe realmente tem uma carga mais intensa principalmente nos primeiros anos - revelou Poliana.

A medalhista olímpica também falou sobre sua aposentadoria:

- Não me aposentei pensando em ter um filho. Saí do esporte no momento em que senti que era a hora. Para natação em águas abertas eu já tinha uma idade mais avançada, estava ali com 34 anos. Em 2016, quando conquistei a medalha, já foi difícil pra mim porque a recuperação não é igual, o treinamento é muito extenuante eu comecei a sentir dificuldades e aí sem motivação eu não via mais porque fazer aquilo - disse.

O especial terá 8 capítulos com 30 minutos de duração que irão ao na programação da ESPN e ficarão disponíveis no Star+ de maio a dezembro. Para o segundo e terceiro episódios, ‘Reflexões’ receberá Ana Marques, campeã paraolímpica de vela, e Samira Rocha, campeã com a Seleção Brasileira do Mundial de Handebol de 2013 e dos Jogos Panamericanos de 2011.