Conheça a mansão de R$ 27 milhões onde Daniel Alves vai ficar após deixar prisão

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Daniel Alves deixou a prisão, na tarde desta segunda-feira (25), após pagar fiança de € 1 milhão (R$ 5,4 milhões) e entregar os passaportes à Justiça. Em liberdade provisória, o ex-jogador deve morar em uma luxuosa mansão nos arredores de Barcelona.



O imóvel fica na região de Esplugues de Llobregat e foi comprado pelo brasileiro, em 2010, por € 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões, na cotação atual). O terreno, que tem dimensões de 655 metros quadrados, dos quais 543 são habitáveis.



De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, a casa tem estilo modernista e possui jardim com piscina, zonas de lazer, academia, terraço e garagem com capacidade para vários veículos.



Como a mansão fica dentro de uma área privativa, Daniel Alves não terá que se preocupar com possíveis perseguições midiáticas ou sociais.



⚖️ O caso Daniel Alves:



Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, Daniel Alves estava preso há 14 meses, desde janeiro de 2023. O ex-jogador está em liberdade provisória enquanto aguarda o julgamento dos recursos.



Neste período, ele está proibido de deixar a Espanha e terá de comparecer semanalmente ao tribunal em Barcelona. Além disso, ele não pode se aproximar de um raio de 1.000 metros da vítima.



