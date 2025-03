Walter Salles, diretor brasileiro vencedor do Oscar de melhor filme internacional com “Ainda Estou Aqui”, está desenvolvendo uma série documental sobre a história de Sócrates, ex-jogador do Corinthians e Seleção Brasileira, que será exibida no Globoplay. O diretor têm o apoio da família do atleta para a produção do documentário.

continua após a publicidade

A escolha de Salles para dirigir o documentário reflete um interesse compartilhado em questões sociais e políticas que o ex-jogador também tinha. Raimar, irmão de Sócrates, elogiou a abordagem do diretor na produção.

- O Magrão participou muito das mudanças do país, com as Diretas Já, e isso casou muito com o que o Walter Salles gosta também - destacou Raimar.

continua após a publicidade

- Foi muito interessante, a sutileza como ele conduziu, a riqueza de detalhes, nos deixou muito à vontade. Reunimos os irmãos com ele, e dava para ver a felicidade na cara dele. Ele conquistou a família na hora - afirmou Raimar.

+Ídolo do Corinthians, Sócrates ganha homenagem na França e inaugura rua com nome do ex-jogador

Com o Oscar recentemente conquistado por Salles, há uma grande expectativa para o documentário.

- Acompanhamos o Oscar, e que privilégio a gente conviver com o Walter Salles para deixar o legado do Sócrates ainda mais forte. Acho que vai conseguir colocar no nível que o Sócrates merece, marcado para a posteridade”, celebrou Raimar.

continua após a publicidade

Vencedor do Oscar têm série histórica sobre Sócrates em produção (Foto: J.B. Scalco/ Reprodução)

Sócrates, nascido em Belém (PA) e criado em Ribeirão Preto (SP), foi um jogador notável e formado em medicina pela USP. Ele se destacou pela liderança na Democracia Corintiana e pelo engajamento nas Diretas Já.

O meio-campista jogou pelo Timão de 1978 a 1984, período em que conquistou títulos importantes e se tornou um símbolo da equipe. A série de quatro episódios revisitará momentos importantes da vida de Sócrates, que faleceu no dia 4 de dezembro de 2011.