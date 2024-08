Mãe de Simone Biles rompe silêncio, explica abandono da filha e faz apelo à ginasta

Simone Biles foi deixada em um orfanato pela mãe aos três anos de idade (Foto: Loic VENANCE/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 19:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das maiores atletas da atualidade, Simone Biles teve infância conturbada, ao ser deixada em um orfanato pela mãe, quando tinha apenas três anos. Hoje, 24 anos depois, Shannon Biles busca reaproximação com a ginasta e pediu perdão à filha em entrevista ao "Daily Mail".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Foi difícil abrir mão dos meus filhos, mas eu tive que fazer o que precisava ser feito. Eu não estava em condições de cuidar deles. Eu ainda usava (drogas) e meu pai não queria que eu entrasse e saísse da vida deles enquanto eu não estivesse bem - comentou Shannon.

- Eu gostaria de fazer as pazes com Simone pessoalmente, estou apenas esperando por ela e Adria (outra filha). Eu falo mais com Adria do que com Simone. Eu apenas pediria que ela me perdoasse. Podemos seguir em frente? Não me julgue pelo meu passado. Vamos seguir em frente - completou.

➡️Simone Biles: saiba o motivo da ginasta ser a melhor do mundo

Simone foi adotada por Ronald Biles, avô materno, pouco tempo depois de ser deixada no orfanato pela mãe. Nas Olimpíadas de Paris, a ginasta conquistou três medalhas de ouro e uma de prata. Na Rio-2016, a norte-americana de 27 anos ganhou quatro ouros e um bronze.