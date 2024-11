Luva de Pedreiro: ‘Ia dizer pro Rodri que o Vini Jr. joga mil vezes mais’

Luva de Pedreiro não gostou da definição da Bola de Ouro (Foto: Jefferson Dias)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 07/11/2024 - 19:00 • Rio de Janeiro

No fim do mês passado, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, esteve pela terceira vez consecutiva na cerimônia de entrega da Bola de Ouro. Ele posou com uma camisa com o nome de Vini Jr., interagiu com jogadores, fez muitas fotos. Mas, como a maioria dos brasileiros, não gostou nem um pouco do fato de o prêmio principal da noite ter ido para o espanhol Rodri, e não para Vinicius Júnior.

➡️Luva de Pedreiro quer se aposentar aos 55 e ver filho jogando no Vasco

Esta semana, o influencer conversou com o Lance! e revelou o que gostaria de ter dito ao espanhol quando ele teve o nome anunciado como o melhor jogador da temporada:

— Eu nem imaginava (que Vini Jr. não ganharia). É porque eu não sei falar muito direito, senão eu teria dito pro Rodri: “mano, se eu fosse você, eu nem subia aí, porque você sabe que o cara jogou mais que tu. Vinicius Júnior jogou mil vezes mais que tu” —, declarou Luva de Pedreiro.

O influencer brasileiro, que tem quase 22 milhões de seguidores apenas no Instagram, foi além e disse que o próprio Rodri deve ter se surpreendido com a Bola de Ouro.

— Nem ele imaginava que ele ia ganhar esse negócio, rapaz. Nem ele imaginava que ele ia ganhar a Bola de Ouro, fala a verdade —, ponderou Luva de Pedreiro. — Eu não sei o que passou na cabeça desses caras, desses doidos aí, para dar a Bola de Ouro pra aquele cara lá.

Luva de Pedreiro ganhou série no streaming. (Foto: Reprodução/Max)

Luva de Pedreiro ganha série documental

Nesta quinta-feira (7), a Max (streaming) lançou uma série documental sobre a ascensão de Luva de Pedreiro. Dividida em três episódios, a obra conta com depoimentos de familiares, amigos, influencers e profissionais do marketing e da bola.

— Nunca imaginei nem ir até ali, em Salvador, ver apartamento. Tu é doido! Não imaginava (virar tema de série), nunca nem passou na minha cabeça. Um negócio desse aí é diferente! — conta o influencer.