Lutador Cara de Sapato entra com processo contra a Globo

Cara de Sapato foi expulso do BBB 23 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 14:54 • São Paulo (SP)

Expulso do Big Brother Brasil 2023, o lutador Cara de Sapato entrou com um processo contra a Globo. Entretanto, a ação não tem a ver com a acusação de assédio - que encerrou sua trajetória no programa. A justificativa é sobre algumas notícias que foram divulgadas consideradas falsas pelo esportista.

No caso, notícias sobre um suposto envolvimento amoroso com Amanda Meirelles, médica que venceu a edição em questão. Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, o processo está correndo na 28ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

As notícias teriam sido divulgadas em agosto do último ano por veículos do grupo. O pedido do lutador é por uma indenização que beira os R$ 50 mil, além de uma retratação por danos morais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao que tudo indica, além do julgamento final, uma audiência de conciliação deve ser feita entre Cara de Sapato e a Globo.