Luis Roberto questiona decisão de árbitro em Botafogo x Palmeiras: ‘Bem confuso’

Publicada em 15/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Narrador da Globo em Botafogo x Palmeiras pela Libertadores, Luis Roberto questionou uma decisão do árbitro Esteban Ostojich na partida da última quarta-feira (15). O locutor se mostrou surpreso com os três minutos de acréscimos dados pelo uruguaio no segundo tempo do jogo no Nilton Santos.

- Três minutos? Pois é. Cabia mais, hein, Esteban Ostojich - começou Luis Roberto.

- O árbitro não interferiu muito no jogo, mas ele é um pouco confuso. O jogo está na velocidade 20 e ele está na velocidade 10 - respondeu Ana Thaís Matos.

- Ele é bem confuso. A gente está sendo até educado com ele - completou o narrador.

O Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 1, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus. Maurício fez o gol do Alviverde. O jogo de volta das oitavas de final ocorre na próxima quarta-feira (21), no Allianz Parque. Antes, o Alviverde tem clássico contra o São Paulo, enquanto o Alvinegro pega o Flamengo.