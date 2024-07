Luís Roberto bate o martelo sobre pênalti não marcado para Seleção Brasileira em Vini Jr

Luís Roberto narrou o jogo contra a Colômbia (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 03/07/2024 - 10:42

O empate da Seleção Brasileira com a Colômbia pode ter sido definido por um pênalti não marcado em Vinicius Júnior ainda no primeiro tempo. O Brasil poderia abrir 2 a 0 caso convertesse a cobrança. Se isso acontecesse, para Luís Roberto, Roger Flores e Maestro Júnior, o jogo seria outro.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No final da partida, durante a análise, os três discutiram a atuação do Brasil e abordaram o lance. Em unânimidade, todos concordaram que o atacante do Real Madrid foi derrubado e a penalidade deveria ter sido marcada.

Roger, Júnior e Luís também abordaram as substituições de Dorival Júnior no decorrer do jogo. Para eles, o treinador poderia ousar um pouco mais por conta do empate. Os comentaristas sugeriram jogar com um volante só e colocar um atacante, como Endrick, para deixar o time mais leve no ataque.