Lucas Paquetá foi eleito o melhor jogador da vitória do West Ham sobre o Freiburg por 2 a 1, na Alemanha, pela segunda rodada do Grupo A da Europa League. Mais do que a atuação no duelo desta quinta-feira (5), a temporada do meia tem elevado-o ao nível máximo na comparação com conterrâneos atuantes na Europa. Nas redes sociais, por exemplo, o ex-Flamengo foi eleito o soberano entre os brasileiros da atualidade e um dos top-20 do futebol mundial.