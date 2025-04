A vitória do Palmeiras sobre o Sport por 2 a 1, neste sábado (6), na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica de arbitragem. Os dois gols do Alviverde no confronto foram marcados em penalidades, convertidas por Flaco López e Piquerez.

O lance que mais gerou revolta nas redes sociais foi o do segundo pênalti marcado à favor do Alviverde, já aos 45 minutos do 2º tempo. Na jogada, o zagueiro Domínguez, do Sport, divide a bola com o atacante Facundo Torres, do Palmeiras, e o leva ao chão.

O juiz Bruno Arleu de Araújo não hesitou ao marcar a penalidade. O VAR também não interviu. Contudo, a decisão gerou polêmica na web. Torcedores do Sport, além de rivais do Palmeiras, consideraram erro grave da arbitragem. Veja os comentários abaixo.

Sport x Palmeiras

Com o resultado, a equipe do treinador Abel Ferreira somou 4 pontos nas duas primeiras rodadas do Brasileirão e assumiu a 7ª colocação. Já o Sport, termina a rodada na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

O clube rubro-negro só volta a campo no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), quando visita o Vasco pela terceira rodada do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, joga antes: recebe o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília).

