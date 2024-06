Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 22:53 • São Paulo (SP)

Acertado com o Toluca, do México, Luan deixa o Palmeiras após oito anos atuando pelo clube. Ele foi homenageado nesta quinta-feira (13), durante o intervalo do jogo contra o Vasco, e os torcedores do Verdão responderam ao Lance! se o atleta sai com status de ídolo ou não.

Para a maioria dos entrevistados, Luan deixa o Palmeiras, sim, como ídolo. Nos oito anos de Alviverde, o zagueiro conquistou 12 títulos e disputou 265 partidas. Veja no vídeo abaixo as opiniões dos torcedores.

Na homenagem, Luan entrou no gramado do Allianz Parque pela última vez como atleta do Palmeiras. A presidente Leila Pereira e o vice Paulo Buosi entregaram uma camisa com o número "265" ao jogador, além de uma placa. Os torcedores gritaram o nome do zagueiro nas arquibancadas.

O Toluca pagará valores próximos à multa rescisória do defensor, que gira em torno de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões). O Alviverde tem 60% dos direitos econômicos do atleta.

O pagamento do valor da cláusula foi uma condição imposta pelo Verdão para seguir nas negociações. A oferta do Toluca foi mais vantajosa do que a do América, que estava na disputa por Luan.

Luan em sua despedida do Palmeiras