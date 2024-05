Lorran, do Flamengo, é recebido com festa na Cidade de Deus após brilhar contra o Corinthians; veja

Moradores da Cidade de Deus fazem festa na chegada de Lorran (Foto: Reprodução/Redes sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 12:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O jovem Lorran, de 17 anos, joia do Flamengo que brilhou na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, no sábado (11), foi recebido com festa na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, onde cresceu. Amigos, familiares e ex-vizinhos fizeram uma grande recepção para o jogador, que marcou um gol e deu assistência na partida. A informação é do "Extra".

Lorran se mudou há pouco tempo para a Barra da Tijuca, mas na noite de sábado foi à comunidade onde fincou raízes para participar de uma festa de aniversário. O jovem, porém, foi surpreendido pela forma como foi recebido. Veja vídeo:

A chegada do carro com Lorran foi acompanhada por crianças e motos fazendo buzinaço, e houve também queima de fogos. Moradores tiraram fotos com Lorran e compartilharam nas redes sociais.

Além de ter sido criado e ter amigos e familiares na Cidade de Deus, o meia faz questão de registrar publicamente o carinho e respeito pelo local onde viveu.

Em agosto de 2023, após jogo contra o Santos pelo sub-20 do Flamengo, ele exibiu uma camisa em homenagem a Thiago Menezes. O garoto, morto aos 13 anos em uma operação policial na comunidade, fequentava o mesmo projeto de futebol de onde Lorran saiu.

