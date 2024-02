O jogador do Flamengo Léo Pereira, que assumiu o namoro com a influencer Karoline Lima durante a festa de aniversário dele, há menos de duas semanas, não parece estar vivendo uma boa relação de amizade com Tainá Castro, sua ex-mulher e mãe de seus dois filhos: eles pararam de se seguir no Instagram, segundo informou o "Extra".