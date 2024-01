Léo Pereira foi o autor do primeiro gol do clube em 2024, na vitória do Flamengo por 4 a 0, na partida contra o Audax-RJ, na primeira rodada da Taça Guanabara. Além disso, o zagueiro entrou em campo no primeiro jogo da pré-temporada, contra o Philadelphia Union, em que o Rubro-Negro ganhou de 2 a 0.