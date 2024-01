Michel, que trabalha no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, recebeu uma doação de R$ 1 mil. O encontro aconteceu quando Endrick desembarcava para se apresentar na Seleção Pré-Olímpica. De acordo com as palavras do engraxate, ele pediu para tirar uma foto e o próprio jogador se ofereceu para realizar a transferência.