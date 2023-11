Ex-jogador do Flamengo, Léo Moura comentou a reta final do Brasileirão durante participação no programa "The Noite", do SBT. Sincero, o ex-lateral disse que chegou a torcer pelo Botafogo, mas agora, apesar do desejo atual para que o Flamengo erga a taça, acredita que o Palmeiras é quem será o campeão.