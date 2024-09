Lei do ex das seleções? Gols de dupla da Inglaterra contra a Irlanda e leva internautas à loucura

Declan Rice, do Arsenal, não comemorou o gol pela seleção inglesa contra a Irlanda (Photo by PAUL FAITH / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 13:47 • Rio de Janeiro

Inglaterra e Irlanda protagonizam uma das partidas mais esperadas deste sábado (7) na fase de grupos da Liga das Nações. A rivalidade natural entre os dois países dentro das quatro linhas foi refletida em dois nomes escalados como titulares pelo treinador interino da Inglaterra, Lee Carsley: Declan Rice, do Arsenal, e Jack Grealish, do Manchester City. Ambos já defenderam as cores da seleção irlandesa, mas optaram por jogar pela seleção profissional da Inglaterra.

E por incrível que pareça, a famosa 'Lei do Ex' deu as caras de forma impressionante no AVIVA Stadium: ainda no primeiro tempo, os dois jogadores balançaram as redes para os Três Leões. Rice, autor do primeiro gol, preferiu não comemorar, mas Grealish vibrou como se fosse um gol habitual. Confira reações na internet!

Internautas vão à loucura com gols da Inglaterra

