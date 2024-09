‘X’ de repórter da NFL é ‘invadido’ por esposa enquanto o site está fora do ar no Brasil

Esposa e filhos de Zach Berman (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 22:35 • São Paulo (SP)

A rede social "X", antigo "Twitter", do jornalista americano Zach Berman foi 'invadido' por sua esposa que ficou nos Estados Unidos. Com o banimento do site no Brasil, o repórter do portal "PHLY Sports" teve que socorrer à sua conjugue para postar as notícias da partida na plataforma. Zach está no país brasileiro para cobrir a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em São Paulo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a proibição do "X", diversos jornalistas de outros países que vieram para acompahar a partida da NFL no Brasil ficaram impossibilitados de postarem notícias na plataforma. O caso mais curioso foi o do jornalista Zach Berman, do portal "PHLY Sports". A esposa do repórter, que ficou nos Estados Unidos, assumiu a rede social do marido e postou algumas notícias no lugar de Zach.

➡️ NFL: desempenho de Luísa Sonza no Hino Nacional antes de Eagles x Packers viraliza

Depois disso, a esposa de Zach revelou a verdade e postou uma foto dela com os filhos do casal e deixaram uma mensagem para o jornalista que está longe de casa. Confira:

(Foto: Reprodução/Instagram)

Tradução: "Por falar nisso, nós estamos controlando o Twitter do Zach enquanto ele está no Brasil. Ele pode sentir mais falta do Twitter do que de nós."