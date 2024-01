Verônica e Anderson gerem um projeto educacional em Campo Grande e os casais se conheceram por intermédio dos pastores da igreja que frequentam. Com as matrículas abertas desde o início do ano, o Geração Livre vai começar o ano letivo em 5 de fevereiro. O foco do colégio está em receber as crianças com amor e acolhimento para que elas se sintam confortáveis no ambiente.