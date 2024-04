Karoline Lima se pronuncia após polêmica com namorada de Éder Militão e Cecília; entenda

Karoline Lima se pronuncia após polêmica envolvendo filha (Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 19:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite de segunda-feira (1), uma nova polêmica surgiu envolvendo Karoline Lima e Éder Militão. Durante uma live no Instagram, a irmã do zagueiro, Maju, gravou um momento em que a atual namorada do jogador, Tainá Castro, estava dando uma bronca em Cecília, filha da influenciadora com o atleta.

No vídeo, é possível ouvir Tainá Castro, a atual namorada de Éder Militão, dando uma bronca em Cecília, filha do atleta com Karoline Lima. No registro, é possível notar que Ceci está brincando com Helena, uma das filhas de Tainá, que também é mãe de Matteo, de 3 anos.

Então, a suposta voz de Tainá diz, em tom de bronca: "Pega Helena, pega dela. Solta, Cecília, é dela. Não, menina".

Logo após o corte viralizar, Karoline apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (2) e comentou sobre o caso.

- Gente, eu fiquei quieta até agora porque se tratava da Cecília, que a pessoa mais importante da minha vida, aliás, ela é a minha vida, vocês já sabem, eu não faço questão de falar isso pra ninguém, preciso me acalmar, porque se eu falar tudo que eu penso e tenho vontade, é capaz de eu perder a cabeça. O primeiro ponto é que eu sempre permito que a Cecília tivesse acesso ao pai dela, independente de onde ele estivesse e quanto tempo ele quisesse. Porque acho que é muito importante pra Cecília e qualquer criança ter esse contato com o pai e quando a Cecília tá comigo, ele confia muito na responsabilidade da criação dele, e quando ela tá com ele eu também preciso confiar na responsabilidade dele, porque no tempo que ela tá fora eu já fico surtando de saudades - começou Karoline.

Karoline disse que falou com Militão e que ele que deveria ser o responsável por Cecília, afinal, ele que está cuidando da filha.

- Se alguma situação ruim acontece quando a Cecília tá na casa do pai dela, a responsabilidade é do pai dela, ou ele toma as providências necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais pra casa do pai dela, infelizmente. Eu tive contato com ele, perguntei o que estava acontecendo, quis saber a posição dele, quis saber o que vi no vídeo que tive acesso, afinal eu não estou lá. Ele me falou que não era nada de mais. Infelizmente, eu, Karoline, mas da Cecília, não estou com a responsabilidade da Cecília no momento, quem está é o pai dela, então quem deveria estar tomando alguma atitude, é ele - destacou.

A influenciadora completou que ficou angustiada ao ver o vídeo e ter a filha longe nesse momento, ainda mais por ela ser tão nova e ainda não saber se comunicar.

- Quando uma coisa ruim dessas acontece na casa do pai dela, quem vai ter que se responsabilizar é o pai dela, porque em um video desses de 5 ou 10 segundos, um recorte, se a gente ver uma situação que é desagradável de assistir, para mim foi e para outras mães imagino que também tenha sido, eu fico pensando o que pode ter acontecido durante o dia, durante esse tempo que ela tá fora, convivendo com outras pessoas, eu não sei. Então quem que tem que se responsabilizar, quem tem que prestar atencao ou repreender não sou eu, porque a Cecília está com o pai dela. Então a sensação que eu fico é de angústia, impotência. Porque é uma situação delicada, a Cecília é só um neném, ela tem um ano e oito meses, infelizmente ela ainda não se comunica - completa.

- Qualquer adulto que se preze vai até as crianças e ensina sobre dividir, partilhar, conviver em harmonia. Então, educar dessa forma rude, grossa, idiota, é um erro que não deve se fazer em lugar nenhum. As mesmas crianças que estão convivendo com a Cecília lá, são as mesmas crianças que convivem com a Cecília aqui no Brasil - seguiu.

- Eu ensino a educação respeitosa, não passo a mão se ela for fazer alguma coisa errada. Não quero que minha filha seja uma criança mimada e também não sou a melhor mãe do mundo, mas educação respeitosa é isso - finalizou Karoline.

Ainda na segunda-feira, após a repercussão do caso, Karoline apareceu nos stories em uma ligação de vídeo com Cecília. Na imagem capturada, Karoline escreveu "Te amo" para a filha.

Karoline posta vídeochamada com Cecília (Reprodução / Instagram)