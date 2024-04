Comentarista aponta problema do Corinthians em torneios sul-americanos: ‘Treme’

Fase de grupos da Sul-Americana começa nesta terça-feira (2) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 18:07 • São Paulo (SP)

O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (2), contra o Racing-URU, fora de casa. No programa "Arena SBT", o comentarista Maurício Borges, o "Mano", falou sobre o desempenho do clube paulista em torneios no continente, e afirmou que o time "treme" em competições na América do Sul.

- O problema do Corinthians é a própria competição, independente de ser Sul-Americana ou Libertadores. Quando o Corinthians ouve um 'Hola, que tal?', os caras já tremem. Tem uma macula nessas competições sul-americanas que pelo amor de Deus. Mas na fase de grupos dessa Sul-Americana é capaz de passar - disse Mano.

O último título do Corinthians a nível continental foi a Recopa Sul-Americana de 2013, depois de conquistar a Libertadores no ano anterior. De lá para cá, o clube soma insucessos nas competições. Em 2019 e 2023 parou nas semifinais da Copa Sul-Americana. No ano passado, caiu na fase de grupos da Libertadores.