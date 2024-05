Karoline Lima planeja morar com Léo Pereira no Rio; mudança seria um dos motivos da briga com Militão

Karoline Lima está sendo processada por Éder Militão (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 12:20 • Rio de Janeiro (RJ)

A decisão de Karoline Lima de se mudar de São Paulo para o Rio com a filha, Cecília, de um ano, seria um dos motivos da nova briga pública entre a influenciadora e o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, ex-companheiro dela e pai da criança. Ela planeja morar junto com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. A informação foi publicada pelo "Extra".

Após quase seis meses de namoro, Karoline e o jogador do Rubro-Negro estão à procura de um novo lar no Rio. Ela sempre se hospeda com a filha na casa de Léo quando está na cidade. No processo contra a ex, Militão estaria tentando proibi-la de se mudar para o Rio alegando que Karoline está em uma "aventura amorosa", o que afetaria a rotina de Cecilia.

No seu perfil no Instagram, a influenciadora disse que lamenta que o jogador esteja prejudicando as funcionárias e a própria filha apenas por "ciúmes". Karoline afirmou que Militão parou de pagar a babá e a professora de natação da filha e confirmou que o ex está movendo um processo contra ela.

- Onde a Cecília estiver, ela vai estar pra cuidar da Cecília. Mas essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília dizendo que ela estava demitida simplesmente pelo fato dela estar no Rio de Janeiro, onde ela deveria estar - contou Karoline sobre a babá. Ela também explicou que, mesmo a distância, a filha tem acompanhamento da professora de natação.

Apesar de semanas atrás ter afirmado que não se mudaria, Karoline ressaltou que teoricamente ainda não fez a mudança para o Rio, confirmando que planeja morar na cidade.