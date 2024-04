Karoline Lima e Léo Pereira procuram casa para morar juntos

Karoline Lima e Léo Pereira decidiram morar juntos (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 12:03 • Rio de Janeiro (RJ)

A influenciadora Karoline Lima e o jogador do Flamengo Léo Pereira decidiram morar juntos. Após quase cinco meses de namoro, ela vai se mudar de São Paulo para o Rio, e o casal "Karolino" já procura uma casa no Rio de Janeiro. A informação é do "Extra".

Ela costuma ficar na casa do zagueiro quando está no Rio. O problema é que o imóvel, no Itanhangá, na Zona Oeste, tem muito mosquito, o que não é bom para Cecília, filha de Karoline e do jogador do Real Madrid Éder Militão, atual da ex de Léo, Tainá Castro.

O casal começou a visitar condomínios na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste do Rio. Eles procuram um imóvel maior do que a casa alugada por Léo Pereira após a separação dele, em 2023.