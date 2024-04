Kai Havertz aplica “lei do ex” sobre o Chelsea: meia vai do inferno ao céu em goleada do Arsenal

Kai Havertz marcou dois gols sobre o Chelsea, seu ex-clube, na goleada do Arsenal por 5 a 0 (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/04/2024 - 19:13 • Londres (ING)

O meia Kai Havertz foi um dos grandes destaques da goleada do Arsenal sobre o Chelsea por 5 a 0. O alemão marcou dois gols sobre o seu ex-clube, o que levou os torcedores a relembrarem a "lei do ex": se um jogador enfrentar um clube pelo qual ele já passou, com certeza ele vai marcar gol!

A atuação do meia, no entanto, não foi perfeita. No primeiro tempo, o jogador foi chamado de "preguiçoso" e "sonolento" por internautas que acompanhavam o clássico londrino e esperavam maior participação do meia no jogo.

Veja a seguir alguns comentários nas mídias sociais sobre a atuação de Kai Havertz: