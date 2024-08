Juventude provoca Botafogo após vitória no dia dos pais: ‘Receber o filho em casa’

Juventude derrotou o Botafogo no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão (Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 15:11 • Caxias do Sul (RS)

Na manhã deste domingo (11), o Juventude conquistou uma grande vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão. Na redes sociais, o clube provocou o Alvinegro por conta do triunfo no dia dos pais.

- Coisa boa é receber o filho em casa no dia dos pais, né? - escreveu o perfil do Papo.

Além do triunfo no Brasileirão, outro motivo que talvez tenha influenciado na provocação é o fato do Juventude ter vencido o Botafogo na decisão da Copa do Brasil em 1999. Os gaúchos venceram os cariocas por 2 a 1 no Rio Grande do Sul e seguraram o empate por 0 a 0 no Rio de Janeiro.

Com a vitória, o Papo chegou a 25 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além disso, Jair Ventura conquistou seu primeiro triunfo com a equipe de Caxias do Sul na competição.

Na quarta-feira (14), o Juventude faz confronto direto contra o Internacional em jogo válido pela 6ª rodada, mas que precisou ser adiado por conta da tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul.