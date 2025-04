Justiça rejeita denúncia de Milton Neves contra Juca Kfouri por entrevista à Globo

A Justiça de São Paulo rejeitou a queixa-crime apresentada por Milton Neves contra Juca Kfouri. A decisão foi assinada pela juíza Lilian Lage Humes na última quarta-feira (16). O ex-apresentador da Band acusava o jornalista e colunista da "Folha" de calúnia e difamação por ter sido chamado de “mentiroso nato” em entrevista concedida por Kfouri ao "Globo Esporte", em abril de 2024. Cabe recurso.

De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), a denúncia de Neves não apresentava fundamentos suficientes para que fosse aceita como ação penal. Uma audiência de conciliação entre as partes foi realizada no dia 15, mas não houve acordo. Após a tentativa frustrada de conciliação, a Justiça analisou o mérito e optou por rejeitar o pedido do ex-apresentador.

A declaração de Kfouri foi feita em resposta a críticas públicas de Milton Neves, veiculadas em uma reportagem da TV Globo. Na ocasião, Neves afirmou que Kfouri o atacava por ele ter feito publicidade durante programas esportivos. Também disse que Jorge Kajuru, ex-colega de imprensa, passou a criticá-lo após influência de Juca.

- Como você é incompetente, você já ouviu sua voz ou não? Ouça, ouça. "Ah, mas não faço publicidade". O rosto dele é antipático, soberbo e "sou intelectual". Pior que o filho dele eu que revelei, estava desempregado e xingava o pai de tudo que é nome - declarou Milton.

Em resposta, Juca Kfouri comentou sobre as iniciais de Milton: “MN: Mentiroso Nato”.

Milton Neves e Juca Kfouri tem histórico de desentendimentos desde os anos 1990. Em 2007, Neves foi condenado a pagar R$ 48 mil por declarações de cunho pessoal contra Kfouri relacionadas a pensão alimentícia e a uma entrevista com Pelé à revista Playboy.