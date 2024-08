Justiça ordena que pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira deixe imóvel; entenda

Elenco do pentacampeonato, conquistado em 2002 (Foto: NELSON ALMEIDA/ LANCE!PRESS)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 20:55 • Rio de Janeiro

A Justiça de São Paulo ordenou que Edmílson, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, e sua mulher Siméia Moraes, desocupem o imóvel onde residem, em Santana de Parnaíba, em São Paulo. A notificação chegou na última quinta-feira (15) e o casal tem até domingo (25) para deixar o imóvel.

A decisão judicial foi protocolada pelo juiz Guilherme Vieira de Camargo em, que chegou a inclusive autorizar o arrombamento e o uso de força polícial caso o ex-jogador e a esposa se negassem a deixar o local. O cenário aconteceu devido a uma dívida do antigo zagueiro.

Entenda o caso

Edmílson havia colocado o imóvel como garantia em um contrato de empréstimo de R$ 5 milhões realizado no Banco Inter, em janeiro de 2023. A situação chegou ao extremo após o ex-jogador atrasar a quitação das parcelas.

Assim, a instituição bancária entrou na Justiça contra o pentacampeão mundial e conseguiu assumir a propriedade em novembro de 2023. O imóvel foi levado a leilão e a empresa UX Intermediações de Negócios arrematou a propriedade e desde então tenta convencer o antigo zagueiro a deixar o imóvel.

Em contato com o portal "UOL", Edmílson se defendeu sobre o caso. A defesa do ex-jogador declara que tentou de todas as formas renegociar a dívida e que o último leilão do imóvel aconteceu três dias antes do prazo final de renegociação do empréstimo.

- O pentacampeão Edmílson possui um processo ainda em discussão em que busca adimplir com a obrigação firmada junto ao banco Inter, reavendo assim a propriedade do imóvel - afirmou o advogado.

Os representantes ainda declararam que existem irregularidades no processo que levou o imóvel a leilão. Uma delas é o valor arrematado no evento, de R$ 9,5 milhões, senque que havia, supostamente, propostas superiores, como de R$ 12 milhões.