Justiça autoriza viagem da filha de Militão e Karoline para final da Champions

Éder Militão e Karoline Lima no aniversário de um ano de Cecília (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, obteve uma vitória na Justiça em um dos processos que move contra Karoline Lima, sua ex-companheira. O juiz do caso autorizou a viagem da filha dos dois, Cecília, de um ano, a Madri, onde o jogador mora, para que ele possa estar com a menina na final da Champions League, no sábado (1), no estádio de Wembley, em Londres. A informação foi publicada pelo "O Globo".

Militão havia pedido na Justiça que a criança pudesse viajar até Madri com os avós paternos. Até então, Karoline alegava que a filha só poderia viajar internacionalmente caso uma pessoa de sua confiança fosse junto.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O juiz derrubou a necessidade da autorização de Karoline para que a filha do casal viajasse e ordenou a expedição de alvará autorizando a viagem à Europa. O juiz também decidiu que Karoline poderia indicar uma pessoa para acompanhar a filha na viagem, marcada para esta terça-feira (28).

De acordo com o site "Metrópoles", Cecília deve viajar para Madri com a avó materna e a tia, irmã de Karoline, além dos pais de Militão.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

A decisão da Justiça, no entanto, não tem relação com o pedido de Éder Militão para que Karoline não mude com a menina de São Paulo para o Rio de Janeiro, o que, segundo o jogador, poderia "mudar totalmente a rotina" de Cecília. Karoline Lima planeja morar com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, no Rio.