Jovens morrem em acidente a caminho de competição de basquete no RS

Deivid, Enzo e Samuel faziam parte da equipe "Intrusos D.S", um time de basquete 3x3 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Quatro jovens morreram após grave acidente na rodovia ERS-324, em Ronda Alta, Rio Grande do Sul, por volta das 7h30 (Horário de Brasília), no domingo (14). Deivid Guimarães (19), Enzo Candaten (18), Milena Lazari (16) e Samuel Carlin (20) estavam a caminho de uma competição de basquete sub-23 em Carazinho, no estado gaúcho.

Deivid, Enzo e Samuel faziam parte da equipe “Intrusos D.S”, um time de basquete 3x3 de Chapecó. Já Milena acompanhava o grupo e era namorada de Deivid.

O carro onde estava o quarteto atravessou a pista e bateu de frente com um caminhão. Segundo o site de Santa Catarina “ND+”, os jovens morreram ainda no lcoal do acidente. O jornal ainda informou que havia muita neblina no acidente e que o motorista do caminhão não teve ferimentos.

Em nota, a Confederação Catarinense de Basquete e a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) lamentaram a morte dos quatro jovens.

— A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos enlutados, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens — disse a Confederação Catarinense de Basquete.

(Foto: Reprodução)

De acordo com a “Rádio Máxima F.M. 107.5”, o velório e sepultamento do quarteto foram realizados nesta segunda-feira (15).