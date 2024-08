Jornalistas se revoltam com expulsão de jogador em Botafogo x Bahia: ‘Bizarro’

Gregore, do Botafogo, foi expulso contra o Bahia na Copa do Brasil (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 20:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro tempo de Bahia x Botafogo foi marcado por uma polêmica nesta quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova. Nos acréscimos da primeira etapa, o meia Gregore, do Alvinegro, foi expulso após acertar a mão no rosto de um adversário. Contudo, a decisão da arbitragem no jogo da Copa do Brasil foi bastante criticada nas redes sociais por jornalistas.

Gregore disputou uma bola pelo alto com o lateral-direito Arias, mas na hora da queda, acertou a mão no rosto do colombiano. O árbitro Rafael Klein não marcou falta em campo e foi chamado pelo VAR para revisar a jogada. Após análise, o juiz decidiu aplicar o cartão vermelho para o jogador do Botafogo, o que causou indignação em jornalistas.

