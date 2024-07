Palmeiras encerrou o primeiro tempo com vantagem no placar (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 22:21 • Rio de Janeiro

Lucas Silva foi o autor do gol anulado que empataria a partida para o Cruzeiro na primeira etapa do jogo. O lance polêmico envolveu um contato do autor do gol nas costas de Zé Rafael, do Palmeiras, durante uma disputa pela posse da bola. O VAR (Rodrigo Nunes de Sá) interferiu na decisão do árbitro Davi de Oliveira Lacerda que gerou uma enorme revolta de diversos jornalistas na web; confira

➡️Benja se revolta com arbitragem e VAR de Palmeiras x Cruzeiro após gol anulado: ‘Desastre’

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o gol anulado, o jogo vai para o segundo tempo com o Palmeiras na frente do placar. Os dois times estão brigando no G4 do Brasileirão. Flamengo e Botafogo ganharam seus jogos mais cedo.