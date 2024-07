Benja se revolta com arbitragem e VAR de Palmeiras x Cruzeiro após gol anulado: ‘Desastre’

Benja comentou o lance polêmico (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 22:06 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro terminou com polêmica após uma revisão do VAR no gol anulado da Raposa. Benjamin Back se revoltou com a decisão da arbitragem da partida por conta da anulação do gol de Lucas Silva. Uma falta foi marcada na origem do lance.

- Nossa arbitragem é um desastre! O árbitro estava em cima do lance, então por que ele não marcou na hora?

Com a decisão, o jogo vai para o segundo tempo com o Palmeiras na frente do placar. Os dois times estão brigando no G4 do Brasileirão.