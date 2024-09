Jornalistas não perdoam Arrascaeta em Flamengo x Peñarol: ‘Atuação vergonhosa’

Arrascaeta não fez grande partida contra o Peñarol (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 20:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais jogadores do Flamengo nos últimos anos, o meia Arrascaeta não teve boa atuação na derrota contra o Peñarol, nesta quinta-feira (19), no Maracanã. Nas redes sociais, jornalistas criticaram a atuação do uruguaio na partida pelas quartas de final da Libertadores.

Arrascaeta errou inúmeros passes no jogo e não conseguiu criar chances de perigo para o Flamengo. Na última semana, o meia sentiu um incômodo muscular contra o Bahia e entrou no segundo tempo do clássico contra o Vasco. Nesta temporada, o meia soma 34 partidas, com oito gols e 10 assistências.

Veja os comentários dos jornalistas: