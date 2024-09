Jornalistas analisam gol anulado de Juventude contra Corinthians

SP - SAO PAULO - 20/08/2024 - COPA SUL-AMERICANA 2024, CORINTHIANS X BRAGANTINO - Hugo Souza goleiro do Corinthians durante partida contra o Bragantino no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Copa Sul-Americana 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 22:12 • Rio de Janeiro

O primeio tempo da partida entre Corinthians e Juventude, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, foi marcado pela anulação do gol do Juventude após revisão do VAR.

Aos 31 minutos da etapa inicial, o goleiro Hugo Souza falhou após disputa de bola entre Lucas Barbosa, do Juventude, e Matheus Bidu, do Corinthians, dentro da área do time da casa. O atacante do time gaúcho, ao arrematar a bola, acertou o goleiro do Corinthians. A falta foi assinalada após o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães ir ao VAR.

O lance polêmico repercutiu entre jornalistas na rede social threads.

