Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Um vídeo publicado nas redes sociais, levou Milton Moreira, diretor do Amazonas, a ser afastado pela diretoria do clube por provocar o Santos, Flamengo e Paysandu, após o time vencer o Peixe pela quarta rodada da série B do Campeonato Brasileiro.

O caso viralizou na web após muitos torcedores e jornalistas saírem em defesa de Xuxa, apelido de Milton. Para muitos internautas, o vídeo não era ofensivo, mas sim uma provocação saudável que faz parte do futebol.

Um deles foi Igor Rodrigues, jornalista e criador de conteúdo, que saiu em defesa do diretor no seu perfil no Instagram.

Na publicação feita por Igor, ele defende que “o futebol tem que se levar menos a sério" e defende que o vídeo não é ofensivo ou agressivo a nenhum dos adversários e seus torcedores. Xuxa se retratou em seu Instagram e marcou presença nos comentários da publicação de Igor, deixando seu agradecimento pelo apoio.



Apesar da repercussão na web em defesa do diretor, o Amazonas se manteve firme na decisão de afastá-lo, afirmando que as provocações feitas no vídeo, não condizem com um dos principais valores do clube: respeito ao adversário.

NOTA DO AMAZONAS:

O Amazonas FC informa que, após tomar conhecimento de um vídeo que circula nas redes sociais, decidiu afastar por tempo indeterminado diretor do clube de suas funções administrativas, por conta de suas manifestações.

O clube entende a euforia do torcedor após a vitória sobre uma das principais equipes do país, mas ressalta que não compactua com a postura do dirigente. Respeito ao adversário é um de nossos principais valores e prezamos por isso.