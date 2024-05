Apresentador rasga o verbo contra Fernando Diniz, do Fluminense: ‘Desequilibrado’

Técnico foi expulso no jogo entre Fluminense e São Paulo (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Fernando Diniz foi expulso na última segunda-feira (14) após confusão com o atacante Luciano em São Paulo x Fluminense. Após o jogo no MorumBIS, o apresentador Elia Jr, do "BandSports", detonou o comportamento do treinador do Tricolor carioca.

- O Fernando Diniz é um desequilibrado. Ele tem dificuldade de interpretar o que é possível e o que não é possível dentro do futebol. Eu sei que o futebol não é convento, não sou politicamente correto, mas Diniz, você não pode interagir dessa forma com um atleta que não é seu. Com seu já é um problema, imagina quem não é - começou.

- "Você é burro", "você é burro", "você é burro". É inacreditável o desequilíbrio do Fernando Diniz, é um desequilíbrio recorrente, que infelizmente acaba tomando protagonismo em cima de uma ideia de modelo de jogo, que eu não concordo - completou o apresentador.

A confusão se estabeleceu no fim do primeiro tempo, quando Manoel tocou para fora e caiu lesionado em campo. Luciano pegou rápido a bola e ameaçou cobrar o lateral. Diniz reclamou com o atacante e os dois começaram uma discussão, que acabou na expulsão do técnico e no cartão amarelo para o jogador do São Paulo.