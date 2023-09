A vitória do Grêmio parecia encaminhada aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Cristaldo ampliou a vantagem no placar e marcou o segundo gol do Tricolor na noite. A reação corintiana ocorreu ainda na etapa inicial, com gols de Fábio Santos e Lucas Veríssimo, aos 44' e 49', respectivamente. A noite, que já era interessante, passou a ser histórica na virada do Corinthians com Yuri Alberto cabeceando para o fundo da rede aos 50'.