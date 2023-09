O técnico do Botafogo, Bruno Lage, colocou seu cargo à disposição da diretoria após a derrota para o Flamengo, no Nilton Santos - a primeira da equipe no Nilton Santos pelo Brasileirão. A postura do técnico, que ainda abandonou a coletiva de imprensa após responder apenas uma pergunta, enfureceu o jornalista André Gallindo, que não vê razões para o ''clima de crise'' no clube.