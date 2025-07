AO VIVO: Assista à apresentação de Saúl Ñíguez no Flamengo

O Flamengo apresenta Saúl Ñíguez na manhã desta sexta-feira (25), em entrevista coletiva no CT Ninho do Urubu. O espanhol é o primeiro reforço confirmado pelo clube na janela de transferências do meio do ano. Assista no vídeo acima à apresentação ao vivo.

Primeiros dias de Saúl no Flamengo.

Saúl chegou ao Rio de Janeiro na última terça-feira (22). No dia seguinte, o camisa oito rubro-negro se apresentou no centro de treinamento do clube, realizou exames médicos e se encontrou com o diretor de futebol José Boto, para assinar o contrato de três anos e meio.

Após assinar o novo vínculo, o meio-campista encontrou Danilo e De La Cruz no Ninho do Urubu. A dupla, que está no departamento médico, não viajou com a delegação do Flamengo para Bragança Paulista, local em que acontecerá a partida contra o RB Bragantino, na noite desta quarta, pelo Brasileirão.

Em seguida do encontro, Saúl, acompanhado de profissionais do clube, realizou trabalho na academia. Posteriormente, foi até o campo principal do Ninho para cumprir atividades específicas.

Primeiro contato com a torcida será no domingo

Saúl terá o primeiro contato com a torcida rubro-negra no domingo, quando o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. No entanto, ainda não se sabe se ele ficará à disposição do técnico Filipe Luís. De qualquer maneira, ele estará presente no estádio carioca.

