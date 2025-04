Gol de Juninho na Libertadores leva torcedores do Flamengo à loucura: ‘Peito de aço’

O Flamengo abriu o placar diante do Deportivo Táchira na estreia da Libertadores, nesta quinta-feira (3), com gol de Juninho. O atacante entrou em campo aos 11 minutos da segunda etapa e, logo no primeiro lance, com um toque na bola, balançou as redes empurrando a bola com o peito.

Via redes sociais, torcedores do Rubro-Negro foram à loucura com o gol do camisa 23. O nome do jogador tomou conta dos assuntos mais comentados do "X" (antigo Twitter) durante o duelo no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela.

✅ FICHA TÉCNICA

Deportivo Táchira x Flamengo

1ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN);

⚽ ESCALAÇÕES

DEPORTIVO TÁCHIRA (Técnico: Edgar Pérez Greco)

Jesús Camargo; Roberto Rosales, Vivas, Tamiche e Maidana; Camacho, Cova, Requena e Saggiomo; Sosa e Bryan Castillo (Balza).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, De la Cruz (Allan) e Luiz Araújo; Cebolinha, Michael (Juninho) e Bruno Henrique.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

🚩 Assistentes: Jose Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)

🔎 VAR: Wilfredo Campos (Bolívia)