Bruno Henrique abriu o placar aos 8 minutos, mas levou três gols, de Torres, Ortiz e Bruera. Agora, o Flamengo tem a Copa do Brasil, na qual está na semifinal, contra o Grêmio, e o Campeonato Brasileiro, no qual o Rubro-Negro é vice-líder, 13 pontos atrás do Botafogo.