O jogo iniciou com clima 'tranquilo' para o Flamengo que, mesmo com vantagem do empate, abriu o placar no começo da partida. O sufoco começou poucos minutos depois, quando tomou o empate do Olímpia. Depois disso, o time brasileiro até conseguiu controlar a partida no primeiro tempo, mas não suportou a pressão na etapa final e sofreu dois gols dos donos da casa.