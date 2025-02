Jornalista expõe fatura milionária de Rafaella Santos, irmã de Neymar

Rafaella Santos, irmã de Neymar, acumulou uma fatura milionária no cartão de crédito entre os últimos meses de dezembro e janeiro. De acordo com a jornalista, Gaby Cabrini, do SBT, a influenciadora, de 28 anos, gastou cerca de R% 6 milhões. Assesoria da familiar do camisa 10 do Santos nega a informação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A apresentadora do programa "Fofocalizando", da emissora paulista, não se limitou a expor a quantia da fatura de Rafaella. Ainda segundo informações da comunicadora, a influenciadora teria pedido ajuda do pai para pagar a dívida.

- Final de ano, a gente gasta mesmo! Ela gastou R$6 milhões no cartão. Pegou, olhou a fatura e disse: 'Agora lascou, vou ter que ligar para o meu pai. - Pegou o telefone (e falou): 'Pai, eu gastei R$6 milhões, você me dá ajuda? Porque não vai dar para pagar esse negócio não - contou Gaby Cabrini.

continua após a publicidade

➡️ Efeito Neymar: desempenho do Santos dispara após estreia do craque

Reação de Neymar pai e pronunciamento de Rafaella

A comunicadora também acrescentou que Neymar Pai não teria gostado dos altos gastos da filha. Apesar de contrariado, ele aceitou arcar com a dívida mas alertou a filha para conter as despesas.

A fonte da jornalista ainda apontou os possíveis gastos da irmã de Neymar. O alto valor teria se acumulado através de gastos exurbitantes e luxuosos, como diversos aluguéis de jatinhos. Em contato com a revista "Quem", a assesoria de Rafaella Santos negou a informação.

continua após a publicidade