Jornalista explica o motivo do gol sofrido pelo Vasco contra o Juventude

Gol foi marcado por Lucas Barbosa (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 21:31 • Rio de Janeiro

O jornalista Carlos Eduardo Lino, escalado como comentarista na transmissão do jogo do Vasco, explicou o motivo do gol sofrido pelo clube carioca. O tento colocou o Juventude na frente do placar, no Alfredo Jaconi. Confira a análise feita no canal sportv:

- O Vasco tinha três volantes e deveria ter uma proteção na frente da área. Foi justamente por isso que tomou o gol, porque não teve proteção. Correu todo mundo para a linha de defesa. O Matheus Carvalho ficou flutuando pelo lado esquerdo. Um vazio, um buraco na frente da zaga.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas