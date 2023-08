Na análise de André Rizek, o gol mal anulado do Vasco da Gama, na derrota para o Palmeiras, deveria ter sido pauta na coletiva pós-jogo do técnico Abel Ferreira no último domingo (27). Isso porque, por muitas vezes nesta temporada a arbitragem foi alvo de reclamações e insinuações por parte da comissão técnica alviverde, e o jornalista questionou como seria a postura do português em um cenário contrário.