Jornalista detona Zubeldía após derrota do São Paulo: ‘Não dá mais’

O Vasco venceu o São Paulo, por 3 a 1, no final da noite desta quinta-feira (12), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão. Irritado com a atuação do time de Zubeldía, João Pedro Sgarbi não perdoou o técnico do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- O São Paulo perdeu o que tinha de melhor: a força jogando em casa. O torcedor percebeu isso e cansou. Zubeldía teve dez dias pra treinar e o time apresenta um futebol vergonhoso. Falta de respeito com o torcedor! Não dá mais. Para o bem da temporada, não dá mais - disse o comentarista, que seguiu:

- Ele vai ter mais de 20 dias para treinar o time agora e, assim que voltar, não vai demonstrar evolução. Aí, depois de perder mais um mês de preparação, vão mandar ele embora. Parabéns aos envolvidos.

continua após a publicidade

➡️ Vasco atropela o São Paulo e quebra jejum de 13 anos no Brasileirão

Com a vitória, o Vasco deu um salto na classificação do Brasileirão e ter tranquilidade para trabalhar na pausa da Copa do Mundo de Clubes. Agora o Cruz-Maltino é o 13º colocado com 13 pontos e ultrapassou o próprio São Paulo. Já o Tricolor é ocupa o 14º lugar e estacionou nos 12 pontos.

São Paulo e Vasco só voltam a entrar em campo após a parada da Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor enfrenta o Flamengo, já o Cruz-Maltino faz um clássico contra o Botafogo. As datas, horários e locais ainda serão definidos.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista crava jogador mais necessário que Neymar na Seleção: ‘Olhar especial do Ancelotti’

Zubeldía após a derrota do São Paulo

Na coletiva de imprensa, o técnico Luis Zubeldía analisou o resultado do Tricolor e assumiu a culpa pelo resultado.

- A diferença é completa. O rendimento individual e coletivo é muito diferente nos treinos. Fizemos jogos muito ruins. Nesse jogo específico, depois de um tempo, perdemos merecidamente. Jogamos mal. Assumo a culpa. Sou o principal responsável. Se o rendimento fosse o mesmo nos jogos e nos treinos, não estaríamos assim - disse o treinador.

Zubeldía falou sobre a dificuldade que o São Paulo tem tido nos jogos disputados no Morumbis. Pelo Brasileiro, nas sete partidas disputadas no estádio, venceu apenas dois.

- Não sei te dizer. Sinto que não jogamos bem, principalmente aqui. Não estamos jogando bem. No ano anterior, jogamos muito bem e esse ano não estamos indo bem. A responsabilidade é minha e dos jogadores. Não jogamos um bom futebol. Na Copa Libertadores, os adversários são de menor nível, entre aspas, mas no Brasileirão pagamos caro pelas qualidades dos times. Estão nos superando no futebol, na organização, em coisas pontuais do jogo - completou.