Jornalista detona Dorival por tirar Vini Jr e compara técnico da Seleção com Ancelotti

Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

O empate do Brasil na estreia do Copa América, contra a Costa Rica, não agradou os torcedores e jornalistas que assistiram a partida. Além disso, a substituição de Vini Jr, um dos melhores jogadores do mundo e destaque do Real Madrid, levantou questionamentos e comparações com o técnico do clube espanhol, Carlo Ancelotti.

O jornalista Fernando Kallás publicou em sua conta pessoal no X, antigo Twitter, indagações acerca da escolha de Dorival. Confira:

- Quantas vezes você viu Ancelotti tirar o Vini Jr em um jogo relevante? Nunca! Porque o Vini é o jogador mais desequilibrante do mundo na reta final de uma partida. Quando o Dorival tira o Vini faltando 20 minutos para o fim, ele mostra que desconhece aquele que deveria ser o seu melhor jogador! Loucura!

- O Brasil tem o melhor jogador da temporada europeia, favorito para ganhar a Bola de Ouro, um fora de série e que tem na sua principal característica crescer na reta final dos jogos porque tem um físico superior! Tirar o Vini Jr é não conhecer o que o seu melhor jogador tem de melhor!

- Fora a parte simbólica, psicológica e emocional. A mensagem que passa ele ser a primeira substituição no primeiro jogo do primeiro torneio oficial do novo treinador. Quando esse deveria ser o time do Vini, o que o Dorival faz é deixar claro que o Vini não é indispensável! É surreal!