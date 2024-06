Jornalista detona atuação de titular do Flamengo contra o Juventude: ‘Inútil hoje’

Flamengo perdeu para o Juventude por 2 a 1 no Brasileirão (Foto: Raul Arboleda/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu para o Juventude fora de casa por 2 a 1, nesta quarta-feira (26). Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado disparou algumas críticas aos jogadores do Rubro-Negro pela atuação no Alfredo Jaconi.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo abriu o placar com Pedro aos 19 minutos, mas levou o empate cinco minutos depois, em gol de Lucas Barbosa. No fim do segundo tempo, o Rubro-Negro levou a virada, com Mandaca. Os principais criticados pelo jornalista foram Ayrton Lucas e Victor Hugo.

Veja os comentários do jornalista: