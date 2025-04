Jornalista detona atuação de Félix Torres: ‘Parece até de propósito’

O Corinthians venceu seu primeiro jogo nesta edição da Sul-Americana. Nessa quinta-feira (24), o Timão atuou com um jogador a menos desde os 15 minutos do primeiro tempo, quando Félix Torres foi expulso, mas superou o Racing por 1 a 0, na Neo Química Arena. Através do X (antigo Twitter), o jornalista André Rizek não perdoou a atuação do defensor.

- O Félix Torres é inacreditável. Parece até de propósito, se ele não fosse tão trágico em praticamente todas as partidas que já fez pelo Corinthians. Jesus... - detonou Rizek.

Com o triunfo, o Corinthians segue na terceira colocação da Sul-Americana. O Timão volta jogar pela competição no dia 6 de maio, contra o América de Cali, na Neo Química Arena. O clube alvinegro está há um pontos dos colombianos na tabela de classificação do Grupo C.

Antes disso, a equipe enfrenta o Flamengo, no próximo domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Félix Torres é problema recorrente

O zagueiro conquistou a titularidade neste início de temporada e as expulsões são um problema recorrente em sua trajetória no ano. No empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, na final do Paulistão, Félix Torres foi expulso após fazer falta em Vitor Roque e a equipe também precisou se desdobrar com um homem a menos.

Félix Torres chegou ao Corinthians em 2024, uma das primeiras contratações da gestão de Augusto Melo. Desde então foram 70 partidas com a camisa alvinegra, um gol e o título do Paulistão.